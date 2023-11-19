Satır Arası - Türkiye Eurofighter savaş uçağı mı alıyor?

A Haber’de 18 Kasım 2023 Cumartesi günü yayınlanan SATIR ARASI’nda; “Katliamı yayma planı mı devrede? Süreç İsrail’in aleyhine mi işliyor? İsrail katliamı güneye mi yayacak? F-35 yerine Eurofighter mı? Türkiye Eurofighter savaş uçağı mı alıyor? Türkiye’nin savaş uçağı alternatifleri neler? İsrail’in ‘gizli nükleer silahları’ nerede?” sorularına yanıt arandı.