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Satır Arası | Türkiye dünyanın konuştuğu yerli ve milli silahlarla ne mesaj veriyor?

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Giriş: 13.11.2022 01:18
Güncelleme:13.11.2022 01:18
A Haber’de 12 Kasım 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan Satır Arası programında; “ABD'deki 'FETÖ ağı' nasıl çalışıyor?”, "Biden'lı 2 yıl" ABD'yi nereye götürdü?” , “ABD'deki ara seçimlerden ne çıktı, hangi ülkelerin çıkarı ne oldu?”, “Demokratların temsilciler meclisinde çoğunluğu kaybetmesi ne anlama geliyor?”, “Milli savunmada hangi aşamaya geçildi?” , “Türkiye, dünyanın konuştuğu yerli ve milli silahlarla ne mesaj veriyor?” , “Milli füzeler Gökdoğan ve Bozdoğan'ın seri üretimine ne zaman başlanıyor?” sorularına yanıt arandı. Satır Arası’nın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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