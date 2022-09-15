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Satır Arası - Sosyal konut projesinin detayları neler?

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Giriş: 15.09.2022 01:35
A Haber’de Orhan Sali’nin sunumuyla ekranlara gelen Satır Arası’nda Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler uzman isimler tarafından yorumlandı. Programda "Akşener'den Kılıçdaroğlu'na veto mu? Sosyal konut projesinin detayları neler? CHP'den HDP emrivakisi mi? CHP'de medya savaşları mı?” sorularına yanıt arandı. 14 Eylül 2022 tarihli programın tamamını ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz…

Satır Arası - Sosyal konut projesinin detayları neler?
Satır Arası - Sosyal konut projesinin detayları neler?
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