Satır Arası - Son seçim anketine göre AK Parti’nin oy oranı ne kadar? CHP vizyonuna “fiyasko” eleştirileri - 3.12.2022

Kemal Kılıçdaroğlu’nun vizyon toplantısında neler yaşandı? CHP ekonomi üzerinde ABD vesayeti mi kurmak istiyor? 6’lı masadan neden kimse katılmadı? CHP’nin yol haritasını kimler belirleyecek? Son seçim anketine göre AK Parti’nin oy oranı ne kadar? Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde kaç? CHP-İYİ Parti ne kadar oy alıyor? 3 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Gazeteci Bülent Erandaç, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Güvenlik ve Strateji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundular.

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