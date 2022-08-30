30 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Satır Arası | Son seçim anketinde kim önde?
A Haber’de 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü yayınlanan “Satır Arası” programında; “Son seçim anketinde kim önde?, Anketler nasıl manipüle ediliyor?, 6’lı masa anketlere nasıl yansıyor?, Muhalefet kılıfıyla ‘manipülasyon’ mu?, Kılıçdaroğlu bilgileri kimden alıyor?, Uluslararası saldırıların heefi ‘istikrara darbe’ mi?, ‘Fonlanan medya’ gerçeği ne?” gibi sorulara yanıt arandı.