Satır Arası | Son seçim anketinde kim önde?

A Haber’de 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü yayınlanan “Satır Arası” programında; “Son seçim anketinde kim önde?, Anketler nasıl manipüle ediliyor?, 6’lı masa anketlere nasıl yansıyor?, Muhalefet kılıfıyla ‘manipülasyon’ mu?, Kılıçdaroğlu bilgileri kimden alıyor?, Uluslararası saldırıların heefi ‘istikrara darbe’ mi?, ‘Fonlanan medya’ gerçeği ne?” gibi sorulara yanıt arandı.