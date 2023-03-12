Satır Arası - Seçimlere 63 gün kala kim ne açıklayacak?

A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 11 Şubat 2023 akşamı yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda "14 Mayıs'ta neler olacak? Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Masada yeni krizin adı HDP mi? Son 63 günde kim ne açıklayacak? " sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.