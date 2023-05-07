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Satır Arası - Seçim anketlerinde son durum ne?

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Giriş: 07.05.2023 00:22
A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 06 Mayıs 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda "14 Mayıs’a doğru son virajda mitingler ne mesaj veriyor? Muhalefet kulislerindeki son bilgiler ne? Kılıçdaroğlu’nun var olup da vadettiği proje ne? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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