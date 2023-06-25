25 Haziran 2023, Pazar
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Satır Arası - Rusya’yı sarsan 1 günde neler yaşandı?
A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 24 Haziran 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda İç savaşın kıyısından dönen başkentte tehlike devam ediyor mu? Rusya’yı sarsan 1 günde neler yaşandı? Wagner neden ayaklandı, neden çekildi, bundan sonra ne olacak? Wagner 24 saat dolmadan Moskova yakınlarına nasıl erişebildi? Wagner bu gece yine harekete geçer mi?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…..