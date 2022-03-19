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Satır Arası | Rusya Ukrayna’da “hipersonik füze” kullandı

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Giriş: 19.03.2022 23:49
Güncelleme:19.03.2022 23:50
A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında Rusya - Ukrayna savaşı ele alındı. Rusya'nın Ukrayna’da ilk kez bir “hipersonik füze” kullanması ve yankıları yorumlandı. Programda konuşan Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "Rusya bu hamlesiyle ABD’ye büyük bir mesaj verdi" dedi. İşte 19 Mart 2022 tarihli Satır Arası programının tamamı...
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