Satır Arası | “Reuters neden 'Erdoğan düşmanı' arayışında?”

A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında; “Reuters neden 'Erdoğan düşmanı' arayışında?”,”Kemal Kılıçdaroğlu masada yalnız mı kaldı, tarafların yeni hamlesi ne olacak?”, “Kızılelma, Yunanistan medyasında nasıl bir korkusu saldı?”, “Türkiye’nin ilk jet uçağı Hürjet hangardan çıktı! Özellikleri neler?” sorularına yanıt arandı. İşte 24 Aralık 2022 Cumartesi günkü programın tamamı…