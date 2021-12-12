Satır Arası - Psikolojik harekatlarla amaçlanan ne?

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Satır Arası" programında gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklarla ele alındı. İş dünyası ile 7 saat toplantıda ne konuşuldu? Hibrit savaşla kuşatma planı mı? Psikolojik harekatlarla amaçlanan ne? Savaşın arka bahçesi sosyal medya mı? Terör operasyonları genişleyecek mi? Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a neden gitmedi? sorularına yanıt arandı. 11 Aralık 2021 - Cumartesi akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.