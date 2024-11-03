SATIR ARASI - PKK çocukların beynini nasıl yıkıyor?

A Haber’de 2 Kasım 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen; "O ABD uçakları İran'ı vurmak için mi? ABD o gemiler ve uçaklarla kimi vuracak? Doğu Akdeniz'de kimin ne kadar gücü var? Son 3 gün: 7 kritik eyalette kim önde? "Salıncak eyaletler"i kim kazanacak? Beyaz Saray'ın kapıları kime açılacak? ABD'de ikinci "6 Ocak" yaşanır mı? Kuzey Kore'nin ABD'yi vuracak füzesi var mı? "Uzak Doğu"da dünya savaşı mı çıkacak? ABD-Çin savaşı çıkarsa kim kazanacak? PKK terörü çocukları nasıl kandırıyor? Terör örgütü adım adım nasıl çözülüyor? PKK çocukların beynini nasıl yıkıyor?" sorularına yanıt arandı.