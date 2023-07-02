Satır Arası - Paris sokaklarında neler oluyor?

A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 01 Temmuz 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda "Paris sokaklarında neler oluyor? Fransa'daki ayaklanmanın arkasında ne var? Afrika'nın bedeli Paris'te mi ödeniyor?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz….