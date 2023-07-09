Satır Arası - NATO zirvesinde neler tartışılacak?

A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 08 Temmuz 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda Ekonomi gündemi: hangi adımlar atıldı? Kılıçdaroğlu neden “travma” yaşadı? NATO zirvesinde neler tartışılacak? Dünyayı hangi gelişmeler bekliyor?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz