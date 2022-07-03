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Satır Arası - Madrid Mutabakatı kimleri rahatsız etti?

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Giriş: 03.07.2022 01:07
A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında gündeme ilişkin çok sayıda önemli konuya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Programda  Yeni NATO ne işe yarayacak? Madrid Mutabakatı kimleri rahatsız etti? Çin ve Rusya'yı çevreleme stratejisi mi? sorularına yanıt arandı.

A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında gündeme ilişkin çok sayıda önemli konuya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Programda Yeni NATO ne işe yarayacak? Madrid Mutabakatı kimleri rahatsız etti? Çin ve Rusya'yı çevreleme stratejisi mi? sorularına yanıt arandı.

Satır Arası - Madrid Mutabakatı kimleri rahatsız etti?
Satır Arası - Madrid Mutabakatı kimleri rahatsız etti?
Satır Arası
Satır Arası
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