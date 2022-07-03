03 Temmuz 2022, Pazar
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Satır Arası - Madrid Mutabakatı kimleri rahatsız etti?
A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında gündeme ilişkin çok sayıda önemli konuya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Programda Yeni NATO ne işe yarayacak? Madrid Mutabakatı kimleri rahatsız etti? Çin ve Rusya'yı çevreleme stratejisi mi? sorularına yanıt arandı.
A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında gündeme ilişkin çok sayıda önemli konuya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Programda Yeni NATO ne işe yarayacak? Madrid Mutabakatı kimleri rahatsız etti? Çin ve Rusya'yı çevreleme stratejisi mi? sorularına yanıt arandı.