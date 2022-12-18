Satır Arası - Kılıçdaroğlu ‘saf dışı’ mı bırakılacak?

A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 18 Aralık 2022 akşamı yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda “Kılıçdaroğlu’na kumpas mı kuruldu?, Kılıçdaroğlu ‘saf dışı’ mı bırakılacak?, Kılıçdaroğlu’na ‘perdeleme’ mi yapıldı? Kimler ‘Kılıçdaroğlu’cu kimler ‘İmamoğlu’cu?, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı dengeleri nasıl değiştirecek?” konuları ele alındı. Uzman isimler, harita üzerinde kritik yorumlarda bulundu. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.