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Satır Arası - Kılıçdaroğlu neden ‘Erdoğan aday olamaz’ diyor?

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Giriş: 29.01.2023 01:37
A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 28 Ocak 2023 akşamı yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda "Kılıçdaroğlu için 6 ayda ne değişti neden ‘Erdoğan aday olamaz’ diyor?, Muhalefette ‘kaybediyoruz’ paniği mi?, Muhalefette ‘Erdoğan’ tedirginliği mi?, Paçacı istifası sadece ‘artçı’ mıydı? Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta aday mı?, Masa 2001’i mi özlüyor?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
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