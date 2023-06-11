11 Haziran 2023, Pazar
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Satır Arası | Kılıçdaroğlu-İmamoğlu “ekip savaşı” mı?
A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 10 Haziran 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda "Helalleşme” gitti “Kutuplaşma” mı geldi? 21 yılda çevre, orman ve su alanında neler yapıldı? Kılıçdaroğlu-İmamoğlu “Ekip savaşı” mı? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…