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Satır Arası - Kazakistan'da "yeni Suriye planı" mı?

A Haber
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Giriş: 09.01.2022 01:51
Gökhan Kurt’un sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan “Satır Arası” programında bu hafta Türkiye ve dünyada yaşanan gündemin öne çıkan konuları, alanlarındaki uzman isimler tarafında yorumlandı. Türkiye yerli üretimde atağa kalkmışken, ‘yerli üretim’ karşıtlığı yapanların hedefinde ne var? Kazakistan’da neler oluyor? Kazakistan’da yaşanan olaylar Avrasya’da domino etkisi yapar mı? Kazakistan'da "yeni Suriye planı" mı? Rusya ve ABD ülkede yaşanan olayların neresinde? Tüm bu soruların ve daha fazlasının yanıtı 08 Ocak 2022 – Cumartesi akşamı yayınlanan programımızda bulabilirsiniz. Programının tamamını kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyenbilirsiniz.

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Satır Arası" programında bu hafta Türkiye ve dünyada yaşanan gündemin öne çıkan konuları, alanlarındaki uzman isimler tarafında yorumlandı. Türkiye yerli üretimde atağa kalkmışken, 'yerli üretim' karşıtlığı yapanların hedefinde ne var? Kazakistan'da neler oluyor? Kazakistan'da "yeni Suriye planı" mı? Kazakistan'da yaşanan olaylar Avrasya'da domino etkisi yapar mı? Rusya ve ABD ülkede yaşanan olayların neresinde? Tüm bu soruların ve daha fazlasının yanıtı 08 Ocak 2022 – Cumartesi akşamı yayınlanan programımızda bulabilirsiniz. Programının tamamını kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyenbilirsiniz.

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