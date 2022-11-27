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Satır Arası - Kara harekatı ne zaman başlıyor?

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Giriş: 27.11.2022 01:08
A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 26 Kasım 2022 akşamı yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda "Kara harekatı ne zaman başlıyor?, Sahadaki durum ne mesaj veriyor?, Suriye'de böl-yönet politikasının iflası mı?” konuları ele alındı. Uzman isimler, harita üzerinde kritik yorumlarda bulundu. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz. .
Kara harekatı ne zaman başlıyor?
Kara harekatı ne zaman başlıyor?
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