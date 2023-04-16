16 Nisan 2023, Pazar
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Satır Arası- İşte Başkan Erdoğan'ın son anketlerdeki oy oranı...
A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 15 Nisan 2023 akşamı yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda "Başkan Erdoğan’ın oy oranı kaç?, Kamuoyu araştırmaları nasıl yapılıyor?,CHP'den PKK ve FETÖ kontenjanı mı?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.