Satır Arası - İmamoğlu İngiliz elçi ile 3 saat ne konuştu?

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Satır Arası" programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklar tarafından yorumladı. Programda İmamoğlu'nun büyükelçi görüşmesinden Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı? İmamoğlu İngiliz elçi ile 3 saat ne konuştu? Akşener'in İmralı iftirasının arkasında ne var? Ukrayna - Rusya bölgesinde neler oluyor? 30 Ocak 2022 - Cumartesi günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.