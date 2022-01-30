30 Ocak 2022, Pazar
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Satır Arası - İmamoğlu İngiliz elçi ile 3 saat ne konuştu?
Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Satır Arası" programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklar tarafından yorumladı. Programda İmamoğlu'nun büyükelçi görüşmesinden Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı? İmamoğlu İngiliz elçi ile 3 saat ne konuştu? Akşener'in İmralı iftirasının arkasında ne var? Ukrayna - Rusya bölgesinde neler oluyor? 30 Ocak 2022 - Cumartesi günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.