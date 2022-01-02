02 Ocak 2022, Pazar
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Satır Arası - İBB'de personel alımları HDP listesinden mi?
Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Satır Arası" programında gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklarla ele alındı. Medya vesayet operasyonunun neresinde? CHP dini değerlerden neden rahatsız? İBB'de personel alımları HDP listesinden mi? sorularına yanıt arandı. 01 Ocak 2022 - Cumartesi akşamı yayınlanan programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.