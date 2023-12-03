Satır Arası - Gazze’deki yeni direniş hamlesi ne olacak?

A Haber’de 2 Aralık 2023 Cumartesi günü yayınlanan SATIR ARASI’nda; “İsrail Gazze’de ‘tampon bölge’ mi kuracak? Netanyahu’nun Gazze’deki gizli planı açığa mı çıktı? Gazze’deki yeni direniş hamlesi ne olacak? İsrail’in ‘tampon bölge’ adımına karşı Gazze nasıl savunulacak? İsrail’e destek olan liderlere ne olacak? Savaşı büyütmek isteyen kim? Kaos mu, barış mı: Dünya ne yöne evriliyor? Gazze’de yaşananların ardından taşların yerinden nasıl oynadı? ABD ne hesaplıyor, bölge ülkeleri nasıl hamle düşünüyor” sorularına yanıt arandı.