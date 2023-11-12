12 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Satır Arası Videoları Satır Arası - Gazze için ABD’nin gizli planı mı var?

Satır Arası - Gazze için ABD’nin gizli planı mı var?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2023 01:43
A Haber’de 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yayınlanan SATIR ARASI’nda; “Gazze’de adım adım neler yaşanıyor İsrail güçleri hangi bölgelere girdi, nerede çatışma sürüyor? İsrail hastanedeki 15 bin sivili mi vuracak? Gazze için ABD’nin gizli planı mı var? Hamas Gazze’de hangi tuzakları kurdu? İsrail’in “Vadedilmiş Topraklar” planı mı?” sorularına yanıt arandı.
Satır Arası - Gazze için ABD’nin gizli planı mı var?
Satır Arası - Gazze için ABD’nin gizli planı mı var?
Ateş hattında neler yaşanıyor?
Ateş hattında neler yaşanıyor?
Satır Arası - Sahada ve masada neler yaşanıyor?
Satır Arası - Sahada ve masada neler yaşanıyor?
Satır Arası - İsrail bu gece harekata başlar mı?
Satır Arası - İsrail bu gece harekata başlar mı?
Kafkasya’da kimin nasıl bir planı var?
Kafkasya’da kimin nasıl bir planı var?
Tavşan aday Özgür Özel CHP’de kimin adayı?
Tavşan aday Özgür Özel CHP’de kimin adayı?
Satır Arası – G20 Liderler Zirvesi
Satır Arası – G20 Liderler Zirvesi
Suriye’ye yeni operasyon mu?
Suriye'ye yeni operasyon mu?
Satır Arası - 2024’te “yeni ittifaklar” mı?
Satır Arası - 2024’te “yeni ittifaklar” mı?
Satır Arası - İBB’nin paraları nereye gitti?
Satır Arası - İBB’nin paraları nereye gitti?
Satır Arası - Ankara’da 4 yılda ne yapıldı?
Satır Arası - Ankara’da 4 yılda ne yapıldı?
Satır Arası - İmamoğlu dümeni İstanbul’a mı kırdı?
Satır Arası - İmamoğlu dümeni İstanbul’a mı kırdı?
Daha Fazla Video Göster