12 Kasım 2023, Pazar
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Satır Arası - Gazze için ABD’nin gizli planı mı var?
A Haber’de 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yayınlanan SATIR ARASI’nda; “Gazze’de adım adım neler yaşanıyor İsrail güçleri hangi bölgelere girdi, nerede çatışma sürüyor? İsrail hastanedeki 15 bin sivili mi vuracak? Gazze için ABD’nin gizli planı mı var? Hamas Gazze’de hangi tuzakları kurdu? İsrail’in “Vadedilmiş Topraklar” planı mı?” sorularına yanıt arandı.