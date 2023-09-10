10 Eylül 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Satır Arası – G20 Liderler Zirvesi’nde neler konuşuldu, Türkiye neler yapacak?
A Haber, Türkiye gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 9 Eylül 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda, “Dünya nasıl bir düzene doğru gidiyor? Türkiye’nin küresel pozisyonu ne olacak? Küresel güç rekabetinde Ankara’nın rolü ne? Dünyada yeni siyasi kutuplar nereler olur? Türkiye’nin çevresinde neler oluyor” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.