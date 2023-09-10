Satır Arası – G20 Liderler Zirvesi’nde neler konuşuldu, Türkiye neler yapacak?

A Haber, Türkiye gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 9 Eylül 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda, “Dünya nasıl bir düzene doğru gidiyor? Türkiye’nin küresel pozisyonu ne olacak? Küresel güç rekabetinde Ankara’nın rolü ne? Dünyada yeni siyasi kutuplar nereler olur? Türkiye’nin çevresinde neler oluyor” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.