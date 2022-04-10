Satır Arası - Fahiş fiyat artışının nedeni ne?

A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında ülke ekonomisi ve Millet İttifakı'nın adayına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Programda Fiyatlar nasıl manipüle ediliyor? Fahiş fiyat artışının nedeni ne? 6 parti adaylık için kimi öne sürüyor? F-16 adımı ilişkileri nasıl etkiler? sorularına yanıt arandı.