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Satır Arası - Fahiş fiyat artışının nedeni ne?

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Giriş: 10.04.2022 01:08
A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında ülke ekonomisi ve Millet İttifakı'nın adayına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Programda Fiyatlar nasıl manipüle ediliyor? Fahiş fiyat artışının nedeni ne? 6 parti adaylık için kimi öne sürüyor? F-16 adımı ilişkileri nasıl etkiler? sorularına yanıt arandı.
Satır Arası - Fahiş fiyat artışının nedeni ne?
Satır Arası - Fahiş fiyat artışının nedeni ne?
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