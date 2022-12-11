Satır Arası | F-16’ların yerine alternatifler neler?

A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında; “TSK ve Emniyet’e CHP ve HDP tarafından neden iftira atılıyor?”,”F-16’ların yerine alternatifler neler?”, ”Türkiye’nin hangi savaş uçağını almalı?” sorularına yanıt arandı. İşte 10 Aralık 2022 tarihli programın tamamı…