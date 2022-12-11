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Satır Arası | F-16’ların yerine alternatifler neler?

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Giriş: 11.12.2022 01:35
A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında; “TSK ve Emniyet’e CHP ve HDP tarafından neden iftira atılıyor?”,”F-16’ların yerine alternatifler neler?”, ”Türkiye’nin hangi savaş uçağını almalı?” sorularına yanıt arandı. İşte 10 Aralık 2022 tarihli programın tamamı…
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