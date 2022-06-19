19 Haziran 2022, Pazar
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Satır Arası - Ege'de gerilim sahada mı masada mı bitecek?
A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında gündeme ilişkin çok sayıda önemli konuya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Programda Musk'ın 1453 tweetin ne anlam taşıyor? Yunanistan'da neler konuşuluyor? Ege'de gerilim sahada mı masada mı bitecek? Enerjide yeni yollar kime yarar? sorularına yanıt arandı.