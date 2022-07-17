17 Temmuz 2022, Pazar
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Satır Arası - Dünyada nasıl bir satranç oynanıyor?
A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında gündeme ilişkin çok sayıda önemli konuya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Programda, “Türkiye’ye karşı lobi savaşları mı?, Dünyada nasıl bir satranç oynanıyor? ABD F-16 satmamak için mazeret mi arıyor?, Türkiye-İran-Rusya neleri görüşecek?” sorularına yanıt arandı. İşte 16 Temmuz 2022 tarihli programın tamamı…