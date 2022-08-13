Satır Arası | Donald Trump'ın evine FBI baskını! "11 gizli belge"de neler var?

A Haber’de 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü yayınlanan “Satır Arası” programında; ABD eski Başkanı Donald Trump'ın evinde 40 FBI ajanıyla 9 saatlik arama ve olayın pere arkası masaya yatırıldı. Diğer yandan ABD "barış" getirmedi ama "petrol" götürdü. “Suriye'deki petrolün hakimiyeti kimde?” sorusuna yanıt arandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN