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Satır Arası | Donald Trump'ın evine FBI baskını! "11 gizli belge"de neler var?
A Haber’de 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü yayınlanan “Satır Arası” programında; ABD eski Başkanı Donald Trump'ın evinde 40 FBI ajanıyla 9 saatlik arama ve olayın pere arkası masaya yatırıldı. Diğer yandan ABD "barış" getirmedi ama "petrol" götürdü. “Suriye'deki petrolün hakimiyeti kimde?” sorusuna yanıt arandı.