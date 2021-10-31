Satır Arası | CHP’nin tezkere karşıtlığının amacı ne?

Siyasetin sıcak gündemi A Haber’de yayınlanan “Satır Arası” programında ele alındı. Gökhan Kurt’un sunumuyla ekranlara gelen programda, CHP’nin tezkere karşıtlığının amacı ne? 2023 öncesi CHP’den HDP adımı… HDP hamlesi CHP tabanında nasıl karşılık bulur? Memurlar, çiftçiler, esnaflar, gazeteciler, sanatçılar Kılıçdaroğlu’nun hedefi oldu. Kemal Kılıçdaroğlu milleti neden tehdit ediyor? Kılıçdaroğlu-Akşener’in ittifak satrancı… Karşılıklı söylemlerin satır aralarında neler var, kim hangi hamleyi yapıyor? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi neden hedef alınıyor? sorularına yanıt arandı. 30 Ekim 2021 tarihli programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

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