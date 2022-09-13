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Satır Arası | CHP'li Tunç Soyer'in "OSMANLI" sözleri
A Haber’de canlı olarak yayınlanan ve Orhan Sali’nin sunumuyla ekranlara gelen Satır Arası’nın 12 Eylül 2022 Pazartesi günkü yayınında CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere diğer CHP’li isimlerin 'Osmanlı' sözleri, Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı provokasyonları ele alındı. Programın tamamını izlemek için tıklayın…