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Satır Arası | CHP'li Tunç Soyer'den skandal "Osmanlı" sözleri
A Haber’de Orhan Sali’nin sunumuyla yayınlanan ‘Satır Arası’nda Yunanistan’ın Ege'de Ro-Ro gemisine taciz ateşi açması ve CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Osmanlı'yı hedef alan skandal sözleri masaya yatırıldı. İşte 10 Eylül 2022 tarihli programın tamamı…