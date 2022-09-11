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Satır Arası | CHP'li Tunç Soyer'den skandal "Osmanlı" sözleri

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Giriş: 11.09.2022 00:51
A Haber’de Orhan Sali’nin sunumuyla yayınlanan ‘Satır Arası’nda Yunanistan’ın Ege'de Ro-Ro gemisine taciz ateşi açması ve CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Osmanlı'yı hedef alan skandal sözleri masaya yatırıldı. İşte 10 Eylül 2022 tarihli programın tamamı…
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Tunç Soyer’den skandal Osmanlı sözleri
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