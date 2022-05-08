08 Mayıs 2022, Pazar
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Satır Arası - CHP'de sığınmacı çatlağı mı?
A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında gündeme ilişkin çok sayıda önemli konuya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Programda Mesele sığınmacılar mı ırkçılık mı? Sığınmacılar neden ve nasıl istismar ediliyor? CHP'de sığınmacı çatlağı mı? sorularına yanıt arandı.