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Satır Arası - CHP'de Genel Merkez - İstanbul ayrışması mı?

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Giriş: 06.02.2022 01:35
Güncelleme:06.02.2022 01:35
Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Satır Arası" programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları, alanlarında uzman konuklar tarafından yorumladı. Programda  Atatürk anıtına saldırının arkasında ne var? HDP'nin Meclis'te İslam'a yönelik hakaretinin perde arkası ne? HDP PKK ile bağını koparabilir mi? CHP'de Genel Merkez - İstanbul ayrışması mı? 05 Şubat 2022 - Cumartesi günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.
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