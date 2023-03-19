Satır Arası - Başkan Erdoğan’ın oy oranı kaç?

A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 19 Mart 2023 akşamı yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda "Başkan Erdoğan’ın oy oranı kaç?, Kamuoyu araştırmaları nasıl yapılıyor?, Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi çıkmazda mı?, Saadet Partisi’nde ‘Kılıçdaroğlu’ krizi mi?, 14 Mayıs’ta Meclis nasıl şekillenecek?, ABD PKK’ya helikopter mi verdi?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.