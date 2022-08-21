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Satır Arası | Avrupa'da ilginç tasarruf önlemleri! Kısıtlı kaynaklar savaşa mı neden olacak?

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Giriş: 21.08.2022 08:56
A Haber’de 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü yayınlanan “Satır Arası” programında; Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası yaşanan enerji krizi masaya yatırıldı. Yaşanan enerji krizi sonrası Almanya'da 'duş almayın' İtalya'da klimayı 'az kullanın' İsviçre'de ise 'mum stoklayın' gibi önlemler alındı. Enerji kriziyle boğuşan Batı, son aylarda Afrika'ya peş peşe ziyaret gerçekleştirdi. Programda Dünyanın gözü neden Afrika'ya çevrildi? Batı Afrika'yı yeniden sömürmek mi istiyor? Kısıtlı kaynaklar savaşa mı neden olacak? gibi sorularına yanıt arandı.
Satır Arası | Kısıtlı kaynaklar savaşa mı neden olacak?
Satır Arası | Kısıtlı kaynaklar savaşa mı neden olacak?
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