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Satır Arası | AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz'dan Cumhur İttifakı ve seçim açıklaması

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Giriş: 26.03.2023 01:02
A Haber’de 25 Mart 2023 Cumartesi akşamı Orhan Sali’nin sunumuyla yayınlana "Satır Arası" programına AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz konuk oldu. Yavuz, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin son anketini açıklayan Yavuz, Yeniden Refah’ın ittifaka katılmasını da değerlendirdi.
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