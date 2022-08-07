Satır Arası - ABD Çin ile savaşı göze alır mı?

A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında gündeme ilişkin çok sayıda önemli konuya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Programda, “3.Dünya Savaşı ihtimali var mı? ABD Çin ile savaşı göze alır mı? Savaşın yeni cephesi Balkanlar mı?” sorularına yanıt arandı. İşte 06 Ağustos 2022 tarihli programın tamamı…