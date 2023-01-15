Satır Arası | "6'lı eş başbakanlık sistemi" vaadi | Muhalefetin 'Vesayet konyesi' planı ne?

A Haber’de 14 Ocak 2023 akşamı yayınlanan Satır Arası programında; “6'lı eş başbakanlık sistemi vaadi, muhalefetin “Vesayet Konseyi” planı ne? “6'lı masanın aktörleri tartışmalı çıkışlar ile nereye gönderme yapıyor? sorularına yanıt arandı. Siyaset alanında uzman isimler, başını Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun çektiği ve büyük karmaşa yaşanan masanın stratejisini yorumladı..