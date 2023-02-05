Satır Arası - 13 Şubat’ta ne açıklanacak?

A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 04 Şubat 2023 akşamı yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda "Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Muhalefet kulislerindeki son bilgiler ne? 13 Şubat'ta ne olacak? Akşener'in İYİ Parti'de sözü geçmiyor mu?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.