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Satı Arası | 6'lı masanın hedefi "Kukla Cumhurbaşkanı" mı?

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Giriş: 08.01.2023 00:38
A Haber’de yayınlanan 7 Ocak 2023 tarihli "Satır Arası" programında; “6'lı masanın vaadi 'Kaos düzeni' mi?” , “6'lı masanın hedefi 'Kukla Cumhurbaşkanı' mı?,” sorularına yanıt arandı. Siyaset alanında uzman isimler, başını Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun çektiği ve büyük karmaşa yaşanan masanın stratejisini yorumladı.
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