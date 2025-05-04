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KKTC’de TEKNOFEST’ten kim neden rahatsız?

KKTC'de TEKNOFEST'ten kim neden rahatsız?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.05.2025 02:36
A Haber’de 3 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti, Erdoğan: Terörsüz Türkiye menziline emek verdi, Bozdağ TBMM'deki mevkidaşı Önder'i anlatıyor, Önder: Kimin hakkı geçmişse hakkım helal olsun, Erdoğan'ın KKTC çıkarmasının şifreleri, Erdoğan o sendikalara ne mesaj verdi?, Erdoğan: KKTC düşmanlarının taşeronu olmuşlar, KKTC'de TEKNOFEST'ten kim neden rahatsız?, Kıbrıs çıkarmasında İsrail ne mesaj aldı?" sorularına yanıt arandı.
KKTC’de TEKNOFEST’ten kim neden rahatsız?
KKTC’de TEKNOFEST’ten kim neden rahatsız?
KKTC'de TEKNOFEST'ten kim neden rahatsız?
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