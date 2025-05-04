A Haber’de 3 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen, "Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti, Erdoğan: Terörsüz Türkiye menziline emek verdi, Bozdağ TBMM'deki mevkidaşı Önder'i anlatıyor, Önder: Kimin hakkı geçmişse hakkım helal olsun, Erdoğan'ın KKTC çıkarmasının şifreleri, Erdoğan o sendikalara ne mesaj verdi?, Erdoğan: KKTC düşmanlarının taşeronu olmuşlar, KKTC'de TEKNOFEST'ten kim neden rahatsız?, Kıbrıs çıkarmasında İsrail ne mesaj aldı?" sorularına yanıt arandı.