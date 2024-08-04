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İran- İsrail savaşı çıkarsa ne olacak?

İran- İsrail savaşı çıkarsa ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2024 00:44
A Haber’de 3 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programınde gündeme dair merak edilen; “İran İsrail’ı bu gece mi vıuracak? ABD, İran ve Lübnan’ı mı vuracak? İsrail- ABD, İran ve Lübnan’ı mı vuracak? İran- İsrail savaşı çıkarsa ne olacak? İran televizyonlarında ne konuşuluyor? Gözlerin çevrildiği Tahran ne konuşuyor?” sorularına yanıt arandı.
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İran- İsrail savaşı çıkarsa ne olacak?
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