A Haber’de 3 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programınde gündeme dair merak edilen; “İran İsrail’ı bu gece mi vıuracak? ABD, İran ve Lübnan’ı mı vuracak? İsrail- ABD, İran ve Lübnan’ı mı vuracak? İran- İsrail savaşı çıkarsa ne olacak? İran televizyonlarında ne konuşuluyor? Gözlerin çevrildiği Tahran ne konuşuyor?” sorularına yanıt arandı.

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