12 Ocak 2025, Pazar

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Başkan Erdoğan’da ’yeni adaylık! sinyali mi?

Başkan Erdoğan'da 'yeni adaylık! sinyali mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.01.2025 01:27
A Haber’de 11 Ocak 2025 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen, “Tatlıses merak edileni sordu: Aday mısınız? Yeni dönemin seçim kampanyası mı? ABD- Avrupa Grönland için savaşacak mı? Buzla kaplı Grönland neydi ne oldu? Grönland yeni savaş alanı mı? Trump “yeni haritalar” çizmeye mi geliyor? ABD… Çin… Rusya… kim neyin peşinde?” sorularına yanıt arandı.
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Başkan Erdoğan’da ’yeni adaylık! sinyali mi?
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