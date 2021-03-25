Türk siyasi hayatının en önemli isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu, şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili karanlık noktalar hala aydınlatılabilmiş değil... Vefatının 12. yılında tek derdi vatan ve millet olan merhum Yazıcıoğlu'nun hayatından kesitleri ve suikast gibi kazanın sonrasında yaşananların derlendiğini haberimiz. Dava adamı Yazıcıoğlu'nu rahmetle ve saygıyla anıyoruz.

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