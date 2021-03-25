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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Suikast gibi kazanın ardından 12 yıl geçti! Muhsin Yazıcıoğlu anısına özel portre haberimiz - 25.03.2021 Giriş: 25.03.2021 16:32 Güncelleme:25.03.2021 16:32 Türk siyasi hayatının en önemli isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu, şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazayla ilgili karanlık noktalar hala aydınlatılabilmiş değil... Vefatının 12. yılında tek derdi vatan ve millet olan merhum Yazıcıoğlu'nun hayatından kesitleri ve suikast gibi kazanın sonrasında yaşananların derlendiğini haberimiz. Dava adamı Yazıcıoğlu'nu rahmetle ve saygıyla anıyoruz. DİĞER