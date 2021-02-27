Elazığlı kahraman şehit piyade uzman onbaşı Ragıp Soylu Coşkun... "Şehit olmak kalbime doğuyor" dedi. Öyle de oldu. 26 yaşındaki Coşkun İdlib'deki hain saldırıda şehadete yürüdü. Şehidimizin için özel olarak hazırladığımız portre haberimiz... Rahmetle anıyoruz, ruhun şad olsun.

Kalbine doğmuştu şehit olacağı...

Sözünü ederken bile yüzü gülüyor, "inşallah" diyordu.

26 yaşındaydı piade uzman onbaşı Ragıp Soylu Coşkun.

Gakkoşlar diyarı Elazığ'ın genç delikanlısıydı.

8 kardeşin en küçüğüydü...

Adının hakkını verircesine

Soylu bir meslek seçmişti kendine.

Hayallerindeki gibi asker olmuştu.

Verilen her görevi layıkıyla yerine getirdi.

Sıra son görevindeydi...

Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak için İdlib'e gitti.

Gözü yaşlı çocukların, evlatsız kalan anaların yüzü gülsün diye canını siper etti.

Vatanı için düşmanla omuz omuza çarpıştı...

Kahraman asker,, rejimin düzenlediği hain saldırıda şehit düştü.

Al bayrağa sarılı tabutuyla döndü memleketine.

Binler geldi onu uğurlamaya.

Babasının yüreği dayanmadı evladının şehadetine.

Cenazesine tekerlekli sandalye ile gelebildi.

Kahraman şehit gakgoş diyarından ebedi makamına uğurlandı.

"ŞEHİTLİK GÜZEL BİR MERTEBE İNŞALLAH ULAŞIRIM"

Ondan geriye ise teslimiyetini, vatan, millet sevgisini anlatan bu hoş sobeti kaldı.



"Herkes şehit olmayı istiyor, bu vatan için, bu bayrak için. Cenab-ı Allah ne yazmışsa öyle olacak. Kimse kaderini değiştirebilir mi? Sen abdestini al, namazını kıl, Allah için, devlet, memleket ve millet için nöbet tut. Vatan, bayrak, millet, namus ve şeref, biz bunlar için yaşıyoruz. bu mesleği bunun için seçtim amca. Herkes bu mesleği yapabilir. Kimisi para için, kimi zevkine yapıyor, kimisi de gerçekten can-ı gönülden, kalpten yapıyor bu işi, benden onlardanım Allah'a şükür. Allah hakkımda hayırlısını versin, şehitlik güzel bir mertebe inşallah ulaşırım."