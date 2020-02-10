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10.02.2020

Portre - Sultan Abdülhamid Han'ı anlamak |Video - 10.02.2020 - 10.02.2020

Türkiye etrafını örümcek ağı gibi ören bir komplonun hedefinde. Bir yanda gücünü demokrasiden aldığı halde demokrasiye karşı duran siyaset var. Bir yanda terör... Bir yanda 'aydın'lar eliyle milletin bütünlüğüne yönelen hakaret ve saldırılar... Bir yanda da batılı ülkeler... işin ilginci bu yeni bir senaryo değil... Osmanlı Devleti'nin son Hakan'ı Sultan Abdülhamid'e yönelen darbe ile bugün olan bitenler arasında çok yakın bir ilişki bulunuyor. İşte tam da ulu Hakan'ın ölüm yıl dönümünde o ibretlik tarih öyküsü...
Sultan Abdülhamid Han'ı anlamak
Sultan Abdülhamid Han'ı anlamak
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