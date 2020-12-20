20 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Portre Videoları Portre - Mehmet Akif Ersoy

Portre - Mehmet Akif Ersoy - 20.12.2020

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2020 17:08
Güncelleme:20.12.2020 17:58
İstiklal Marşı'nın yazarı vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un bugün doğumunun 147. yılı... Ömrü mücadelelerle geçen ülkesini bile terk etmek zorunda kalan Akif, ölmek için ülkesine dönebildi. Büyük şairin yaşamının dönüm noktalarının anlatıldığı özel portre haberimiz...
İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoyun 147. yaş günü! İşte Mehmet Akif Ersoyun büyüdüğü ev İSTİKLAL ŞAİRİ MEHMET AKİF ERSOY'UN 147. YAŞ GÜNÜ! İŞTE MEHMET AKİF ERSOY'UN BÜYÜDÜĞÜ EV

Portre - Mehmet Akif Ersoy
Portre - Mehmet Akif Ersoy
Portre - Zeki Müren
Portre - Zeki Müren
Portre - Abdulbasit Abdussamed
Portre - Abdulbasit Abdussamed
Porte - Alparslan Türkeş
Porte - Alparslan Türkeş
Porte - Zakar Tarver
Porte - Zakar Tarver
Portre - Mahmut Celaleddin Ökten
Portre - Mahmut Celaleddin Ökten
Portre - Erkan Ocaklı
Portre - Erkan Ocaklı
Portre - Kemal Sunal
Portre - Kemal Sunal
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın anısına!
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın anısına!
“7 güzel adam”ın ağabeyi
“7 güzel adam”ın ağabeyi
Sultan Selahaddin Eyyübi kimdir?
Sultan Selahaddin Eyyübi kimdir?
Kıbrıs kahramanı Fatin Rüştü Zorlu
Kıbrıs kahramanı Fatin Rüştü Zorlu
Daha Fazla Video Göster